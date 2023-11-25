В Вене открылись торжества к годовщине Австрийской епархии РПЦ

Концерт духовной музыки на русском и немецком языках в кафедральном соборе Святителя Николая Чудотворца в Вене положил начало серии торжественных мероприятий, посвященных 60-летию Венской и Австрийской епархии Русской православной церкви.





«За 60 лет епархия прошла большой путь, сквозь все мировые события храмы несли свое служение в духе русского православия и русской культуры», — отметил епископ Венский и Австрийский Алексий.





Перед собравшимися выступили мужской, детский, а также смешанные немецкоязычный и русскоязычный хоровые коллективы. Они исполнили духовные песнопения на двух языках. Традицией венского собора является проведение богослужения на немецком языке: каждую вторую субботу в храме на нем проводится литургия, во время которой хор поет на немецком языке под русскую духовную музыку, передает ТАСС





Венская и Австрийская епархия РПЦ была создана в ноябре 1962 года. Таким образом, в текущем году епархии исполняется 61 год. Однако большую часть торжеств перенесли на 2023 год в связи с частично сохранявшимися в Австрии коронавирусными ограничениями.





Собор Святителя Николая Чудотворца был открыт при посольстве Российской империи в Вене в 1899 году. В 2008 году завершился капитальный ремонт собора, который провели за счет российской и австрийской сторон, а также частных меценатов.









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