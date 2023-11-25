«Золотую звезду» кинофестиваля в Марракеше получил датский актер Мадс Миккельсен

Датский актер Мадс Миккельсен за вклад в киноискусство получил «Золотую звезду» XX Международного марокканского кинофестиваля, который открылся 24 ноября в Марракеше.





В конкурсной программе полнометражных фильмов фестиваля принимают участие 14 картин. Российских фильмов среди них нет. 2 декабря жюри под председательством американской актрисы театра и кино, продюсера Джессики Честейн определит победителя, а также лучших исполнителей мужской и женской ролей, сообщает ТАСС





Кроме демонстрации фильмов в рамках конкурсного и внеконкурсного показов, в Марракеше состоятся встречи зрителей и журналистов с представителями киноиндустрии. Среди них — американский актер, режиссер и сценарист Мэтт Диллон, британская актриса Тильда Суинтон, датско-американский актер, художник и писатель Вигго Мортенсен, японский киносценарист и режиссер Наоми Кавасэ, французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Бертран Бонелло, индийский кинорежиссер, продюсер и актер Анураг Кашьяп.





Фестиваль в Марракеше проходит с 2001 года под патронатом короля Марокко Мухаммеда VI. Его гостями становятся актеры Голливуда, европейского и российского кино.









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