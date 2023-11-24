В Москве стартовал фестиваль Игоря Бутмана «Будущее джаза»

Открытие XI Международного фестиваля народного артиста РФ Игоря Бутмана «Будущее джаза» состоялось в Москве. Первое мероприятие прошло на сцене концертного зала имени Чайковского.





Перед зрителями под управлением маэстро выступили самые перспективные представительницы молодежной джазовой сцены, приводит ТАСС сообщение пресс-службы смотра. Молодые исполнительницы в малых ансамблях сыграли свою авторскую музыку и авторские аранжировки известных джазовых стандартов.





«Мы давно поражаемся уровню мастерства музыкантов-девушек, и в этом году на фестивале представлены только они. В отличие от юношей они более аккуратны и ответственны в музыке», — признался Бутман.





По словам маэстро, он поражен талантом всех девушек, которые выступают на открытии.





Публике предстали вокалистки Варвара Убель и Анастасия Капрельян, саксофонистки Елизавета Юргина и Полина Ильина, контрабасистки Полина Белан и Елизавета Владимирова, барабанщица Анастасия Бова, а также пианистки Вероника Богданович и Мария Аксенова. 25 и 26 ноября концерты состоятся в джаз-клубе Бутмана на Таганке.









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