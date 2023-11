Состоялся релиз первого посмертного альбома Тины Тернер

Первый посмертный альбом легендарной Тины Тернер вышел в пятницу, 24 ноября. Релиз состоялся на лейбле Rhino Records.





В альбом Queen of Rock 'N' Roll вошли 55 песен. Сборник состоит из сольных синглов исполнительницы с 1975 по 2020 год. Поклонники также услышат хиты What's Love Got To Do With It, The Best и We Don’t Need Another Hero.





В сборник вошла и переработанная версия композиции Something Beautiful Remains под названием Something Beautiful. Ремикс на нее записал давний соратник Тины Тернер Терри Бриттен, который был соавтором и продюсером оригинальной версии песни 1996 года. Альбом вышел на виниле и CD-дисках. На них написано предисловие от Брайана Адамса. Именно он в 1985-м записал с певицей дуэт It’s Only Love.





Напомним, певица умерла весной 2023 года. Тина Тернер ушла из жизни 24 мая в возрасте 83 лет.









Фото: YouTube