Выдающиеся произведения хоровой русской музыки прозвучат в Мариинском театре

Концерт-запись русской хоровой музыки состоится в Концертном зале Мариинского театра 27 ноября. Программа называется «П. Чайковский, С. Танеев, С. Рахманинов».





Автор аудиопроекта «Антология русской хоровой музыки», заслуженный деятель искусств России Николай Корнев отметит концертом в Мариинском театре свой юбилей. Уникальность события заключается в том, что никогда прежде никто не пытался собрать выдающиеся произведения хоровой русской музыки, которые создавались в течение последних 400 лет.





Николай Корнев посвятил этому 11 лет. В течение этого времени он записывал произведения со своим хором и искал забытые партитуры. Дирижер обнаружил множество находок в разных архивах.





В рамках мероприятия в честь 75-летия маэстро прозвучат духовные сочинения П.И. Чайковского, произведения С.И. Танеева из цикла «12 хоров на стихи Я. Полонского», а также концерт для хора «В молитвах неусыпающую Богородицу» и шесть хоров для женских голосов С.В. Рахманинова.









Фото: Министерство культуры России