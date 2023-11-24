Российский «Портной из Бруклина» забрал гран-при кинофестиваля «Листопад»

Гран-при XXIX Минского международного кинофестиваля «Листопад» достался российской картине режиссера Евгения Серова «Портной из Бруклина». Награждение победителей форума и его закрытие прошло в кинотеатре «Дом кино».





Сейдулл Молдаханов, сыгравший в казахском фильме «Степь», стал лучшим актером конкурса игрового кино. Приз за лучшую женскую роль достался Сабу Камар из Пакистана. Актриса снялась в фильме «Камли» Сармата Султана, который получил награду за лучшую режиссуру. Также картина забрала приз зрительских симпатий.





Лучшим неигровым фильмом стала лента «Боже! Чувствую приближение Твое» народного артиста РФ Николая Бурляева. Специальный приз конкурса достался фильму белорусского режиссера Владимира Луцкого «Лахва. Цена свободы». Награда за лучший анимационный фильм отошла иранскому проекту «В тени кипариса».





Индийский «Зоопарк» победил как лучший фильм конкурса кино для детской и юношеской аудитории «Листопадик». Приз зрительских симпатий ушел к российскому «Кукольнику» Романа Амслера.





Перед церемонией награждения победителей заместитель премьера Белоруссии Игорь Петришенко вручил специальный приз президента республики «За гуманизм и духовность в кино». Награду забрала Анна Чернакова, чья картина «Катя-Катя» участвовала в «Листопадике».









Фото: Кадр из фильма «Портной из Бруклина» / YouTube