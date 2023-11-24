Ольга Любимова подарила Павлине Радованович редкую икону для церкви в Косово и Метохии

Ольга Любимова приняла юную сербскую вокалистку Павлину Радованович в Министерстве культуры России. В подарок гостья получила от министра и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона икону с посвящением и словами восхищения ее храбростью, любовью и верой в торжество православия.





Русский дом в Белграде в Telegram-канале опубликовал подробности встречи министра культуры России с сербской вокалисткой. Список с подаренной иконы является очень редкой иконографической работой, отметили авторы сообщения.





«Оплечное изображение улыбающегося Господа Иисуса Христа. В дальнейшем икона будет передана церкви Успения Пресвятой Богородицы в Ораховце», — говорится в публикации.





В Русском доме напомнили, что первая встреча Павлины Радованович и Ольги Любимовой состоялась в августе 2022 года в Москве, когда вокалистка участвовала в Международном детском культурном форуме Минкультуры РФ.





Нынешняя поездка в Россию завершится благотворительным концертом. Павлина Радованович выступит в поддержку своего родного Косова 25 ноября в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве.









Фото: Скриншот, Русский дом в Белграде / Telegram-канал