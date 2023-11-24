Новый сезон сериала «Оффлайн» выйдет 7 декабря

Сериал «Оффлайн 2» выйдет на стриминговом сервисе Okko уже в декабре. Премьера запланирована на 7-е число.





Онлайн-кинотеатр поделился официальным трейлером второго сезона. Сериал возвращается к гениальному хакеру в исполнении Никиты Ефремова и его жене (Марина Ворожищева), а также персонажу Дениса Шведова, который устроил то, что устроил. Во втором сезоне история о киберпреступности поднимется на другой уровень и коснется темы шпионажа.





Хакер столкнется с новым противником, а также перед выбором – остаться на темной стороне или приложить все усилия ради семьи. В очередном сезоне к исполнителям главных ролей присоединятся Артем Волобуев, Даша Верещагина и Даниил Воробьев. Зрителей ждут десять новых эпизодов.









Фото: YouTube