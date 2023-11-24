Триллер «Белый список» вышел в российский прокат

Криминальный триллер «Белый список» вышел в кинопрокат 23 ноября. Фильм Алисы Хазановой рассказывает о расследовании трагичной гибели местной школьницы.





Действие картины происходит весной 2015 года. Следственный комитет направляет в Подмосковье двух сотрудников для расследования смерти местной школьницы. Один из них готовится выйти на пенсию, другой является молодым карьеристом.





В действительности оказывается, что от героев ждут имитации деятельности, пока общественность и руководство не потеряют интерес к происшествию, говорится в описании картины. В результате расследование затягивается на годы и переворачивает судьбы главных героев. Виновные, в свою очередь, оказываются ближе, чем ожидалось.





В главных ролях сыграли Алексей Серебряков и Владимир Аверьянов. Съемочный процесс охватил Москву, Подольск и Санкт-Петербург.









Фото: Кадр из фильма «Белый список» / YouTube