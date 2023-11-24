Владимир Кехман сообщил об отказе Хабенского праздновать юбилей МХАТ имени Горького

Актер театра и кино Константин Хабенский не будет праздновать юбилей МХАТ имени Горького. Об этом рассказал гендиректор учреждения Владимир Кехман.





Последние полгода в театре велись ремонтные работы. Зрительный зал, сцена, звук и свет МХАТ обновились. Свои двери для зрителей театр распахнет 27 декабря. В этот же день планируется отпраздновать его 125-летний юбилей. Гости увидят спектакль «Три сестры».





МХТ имени Чехова отказался поздравлять театр с юбилеем. По словам Кехмана, планировалось поставить спектакль, который начали бы играть на одной сцене, а закончили бы на другой.





«Они отказались. Да мы вместе с ними и праздновали бы 125-летие, если бы Хабенский не отказался», — приводит заявление Кехмана МК





Гендиректор театра добавил, что еще год назад обсуждалась идея о том, чтобы два МХАТа вместе «наконец встретились».









Фото: АГН Москва