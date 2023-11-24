Премьер Армении Пашинян заявил об огромной роли русской культуры в мире

Невозможно спорить с огромной ролью русской культуры в современном мире. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.





Политик отвечал на вопросы граждан в прямом эфире. Один из представителей армянской диаспоры Бельгии раскритиковал влияние русского языка и культуры, а затем поинтересовался, что в Армении делается для «нейтрализации» этого явления.





«Не считаю возможным оспаривать огромную роль русской культуры в современном мире и цивилизации. В этом смысле я не соглашусь с рядом ваших утверждений», — подчеркнул Пашинян.





По его словам, нельзя ставить под сомнение Толстого, Чайковского, Шостаковича. Так можно перечислять сотни имен во всех сферах, добавил премьер Армении.





Пашинян уточнил, что не представляет получение другим языком статуса официального в стране. Однако премьер призвал сограждан учить иностранные языки, включая русский.









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