Театр Вахтангова договорился о сотрудничестве с Северной Осетией

Северная Осетия и Театр имени Вахтангова договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали глава республики Сергей Меняйло и директор театра Кирилл Крок.





По данным Sputnik , в целях дальнейшего развития культурных связей в 2024 году запланировано проведение новых мероприятий во Владикавказе и в Москве. Соглашение также предусматривает проведение выставки «Вахтанговский век» и театрального фестиваля «Вахтангов. Путь домой».





«Также запланированы гастроли ведущих театров РСО-Алания в рамках проведения Дней культуры РСО-Алания в Москве, приуроченных к 100-летию образования Республики», — говорится в сообщении пресс-службы театра.





Напомним, Евгений Вахтангов родился и провел 20 лет жизни во Владикавказе. В столице Северной Осетии находится мужская гимназия, где учился будущий создатель московского театра. Здесь же расположен старейший драмтеатр на Северном Кавказе, который носит имя Вахтангова.









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