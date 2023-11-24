Русский сериал «Суперпозиция» стал лучшим жанровым веб-проектом на фестивале в Испании

Российский фантастический сериал «Суперпозиция» удостоился приза на фестивале Seriesland IX в испанском Бильбао. Павел Табаков сыграл в нем одну из главных ролей.





Проект был признан «Лучшим жанровым веб-сериалом». Фестиваль позиционирует себя как европейский центр веб-сериалов, в котором креативность и технологии объединяются для демонстрации передового опыта киноиндустрии.





Стоит отметить, что приз является не первой наградой для «Суперпозиции». Проект уже завоевал победу на Minnesota WebFest в номинации «Лучший сериал».





По сюжету студент-физик и программист ищет отца. Герой отправляется в путешествие по Мультивселенной. Вмешательство в жизнь параллельных миров может обернуться катастрофой. В поисках отца главный герой попадает в загадочный Офис, где встречает борцов со злом.





Режиссер сериала – Вадим Валиуллин. Продюсеры Андрей Шишканов, Дмитрий Щербанов и Денис Рябцев уже начали работать над вторым сезоном.









Фото: YouTube