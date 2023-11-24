Легенда Болливуда Раджкумар Коли умер на 94-м году жизни

Ветеран Болливуда, актер, режиссер, продюсер и сценарист Раджкумар Коли скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщила India Today.





Легендарный индийский артист скончался 24 ноября. Причиной смерти Коли стал сердечный приступ.





Актер отпраздновал свое 93-летие 14 сентября. Родился Коли в 1930 году, а в 1969-м дебютировал на экране. Режиссерская карьера началась в 1963-м. Картины Коли показывали и российскому зрителю.





Фильмы «Кобра» (1976), «Неведомый враг», «Общий враг», «Огонь мести», «Месть», «Заговор», «Проклятие», «Я не буду жить» и многие другие составили творческий путь артиста. Сын Коли Арман также снимался в фильмах отца. Режиссер был женат на актрисе Ниши.









Фото: YouTube