В Москве стартует фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. начинается в Москве 24 ноября. Мероприятия будут проходить до 3 декабря, сообщили журналистам организаторы.





По данным ТАСС , показы состоятся в музее современного искусства «Гараж» и в Итальянском институте культуры. В программе фестиваля будут представлены шесть фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами.





«Все картины фестиваля в Москве - дебютные или вторые работы итальянских режиссеров», — уточнили организаторы.





Зрители увидят фильмы «Аманда» Каролины Кавалли, «Спотти и я» Козимо Гомес, «С меня хватит!» Моники Дуго. После показов в программе ожидаются беседы с актерами и режиссерами картин.





Продолжится фестиваль в конференц-зале Итальянского института культуры в Москве с 1 по 3 декабря. Публика увидит картины «Последняя ночь лейтенанта Аморе» Андреа Ди Стефано, «Идеальный ужин» Давиде Миннеллы и «Баллада о разбитой скорлупе» Федерика Бионди.









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