Умер известный композитор и музыкант Игорь Базлик

Музыкант, композитор, аранжировщик, автор песен и клавишник Игорь Базлик ушел из жизни. О смерти чехословацкого и словацкого артиста рассказал TASR журналист Мартин Юрчо.





Сфера деятельности Базлика охватывала инструментальные пьесы, популярную и «серьезную» музыку, аранжировки народных произведений, музыку для детей и театральных постановок, а также духовную музыку. Композитор написал звуковые дорожки как минимум к ста спектаклям на радио.





Причина смерти музыканта не уточняется. Игорь Базлик родился 5 декабря в 1941 году. В 1962-м окончил консерваторию в Братиславе. Позднее продолжил обучение в местном училище исполнительских искусств. В 1966-1978 годах занимал должность музыкального редактора и худрука на Чехословацком радио.





Камерные и симфонические произведения композитора исполнялись еще во времена его студенчества. Базлик был одним из первых в ЧССР, кто экспериментировал с электронной музыкой. Артист стал автором к популярнейшему тогда мюзиклу «Карманы, полные денег». Песня Chvála Humoru принесла ему победу на престижном конкурсе «Братиславская лира».









Фото: Pixabay.com