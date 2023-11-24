Ольга Любимова рассказала о врученных госнаградах деятелям культуры

Вручение государственных наград от Минкультуры состоялось на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказала Ольга Любимова.





Министр культуры в Telegram-канале поделилась списком награжденных деятелей культуры. Ордена Почета удостоился завкафедрой Московской государственной академии хореографии Валерий Анисимов. Орден Дружбы достался артистам Театра Маяковского Майе Полянской и Александру Андриенко, директору ГМИРЛИ имени Даля Дмитрию Баку и первому замгендиректора «Мосфильма» Владимиру Рясову.





Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили художнику-графику Михаилу Верхоланцеву, актерам Театра Маяковского Людмиле Иваниловой и Юрию Соколову, директору «Современника» Юрий Кравецу. Заведующая отделом ГМИРЛИ имени Даля Лариса Алексеева, начальник гримерного цеха Театра Маяковского Светлана Гуторова, заведующий сектором ГМИРЛИ имени Даля Павел Крючков, хормейстер хора имени Пятницкого Анастасия Кузнецова, начальник костюмерного цеха Театра Маяковского Татьяна Потапова, концертмейстер Московской государственной академии хореографии Алла Примакова, художник Алексей Федоров, завотделом ГМИРЛИ имени Даля Михаил Шапошников и художник-монументалист Вячеслав Щербина удостоились медалей «За труды в культуре и искусстве».





Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» обрели артист оркестра ансамбля «Россия» имени Зыкиной Эфнан Ибадлаев и актриса Театра Маяковского Наталия Филиппова. Заслуженными работниками культуры РФ стали художник-модельер театральных костюмов, хормейстер хора имени Пятницкого Людмила Климкина и директор Хора солистов Александр Турецкий.





Почетной грамотой президента Российской Федерации наградили искусствоведа Наталью Аникину. Благодарности президента России вручили актрисе Театра Маяковского Надежде Бутырцевой, художнику-живописцу Владимиру Валенцову, режиссеру Таисии Курской, директору Школы драматического искусства Ольге Соколовой.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой