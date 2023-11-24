Выставка «Суд Париса. Рождение богини» откроется в Петербурге

Выставка «Суд Париса. Рождение богини» начнет работать в Полярном флигеле Шереметевского дворца в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Музея театрального и музыкального искусства.





Художественный проект будет одним из событий проходящего в Петербурге фестиваля «Дягилев. P. S.». Название выставки произошло от картины из коллекции Эрмитажа на сюжет древнегреческого мифа «Суд Париса», которую написал немецкий художник XVIII века Антон Рафаэль Менгс.





«Три олимпийские богини - Афродита, Афина и Гера, представшие перед судом Париса, олицетворяют различные аспекты вечной женственности: любовь, мудрость, заботу», — уточнили в пресс-службе.





В музее добавили, что героинями выставки станут балерины, певицы, актрисы разных эпох, отражающие женские архетипы, персонифицируемые богинями.





Экспозиция включила в себя работы Ореста Кипренского, Николая Ярошенко, Альфреда Эберлинга и других авторов. Выставка будет работать до 21 апреля 2024 года.









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