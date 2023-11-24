Оперу «Милосердие» по пьесе Рериха впервые сыграют в Москве

Опера «Милосердие» по материалам единственной пьесы художника Николая Рериха впервые будет поставлена в Москве. Премьера состоится на сцене концертного зала «Зарядье» 23 марта 2024 года.





Музыкальный руководитель проекта «Милосердие» Михаил Татарников на пресс-конференции в ТАСС рассказал подробности. По его словам, опера написана 100 лет назад, но при этом актуальна сейчас.





«Это то, что может вывести многих людей к свету. Честно говоря, такой премьеры давно не было - это будет сногсшибательное событие», — добавил Татарников.





Стоит отметить, что музруководитель проекта выступит в качестве дирижера.





Оперу поставят в год 150-летия со дня рождения Рериха. Татарников уточнил, художник сам хотел, чтобы его единственная работа в роли драматурга нашла и свое оперное воплощение.









Фото: Pixabay.com