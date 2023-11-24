Аня Тейлор-Джой может появиться в роли злодейки в «Фантастической четверке»

Актриса Аня Тейлор-Джой участвует в переговорах о съемках в «Фантастической четверке». Об этом сообщил портал ComicBook.





Звезда сериала «Ход королевы» может сыграть злодейку в очередном фильме киновселенной Marvel. Авторы портала отметили, что пока детали обговариваемой роли не раскрываются.





В ноябре стало известно, что актер Педро Паскаль также может появиться в «Фантастической четверке». Съемки фильма планируют запустить в начале 2024 года. Режиссером выступит Мэтт Шекман («Доктор Хаус»). Премьера кинокомикса запланирована на 2025 год.





Ранее СМИ сообщали, что Марго Робби отказалась сниматься в новой «Фантастической четверке». На одну из главных ролей также рассматривали Адама Драйвера. Однако и он отказался участвовать в проекте.









Фото: YouTube