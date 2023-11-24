Охлобыстин сообщил о плохом здоровье Ефремова в тюрьме

По словам Охлобыстина, Ефремов в колонии стал «насквозь больным», но старается держаться. По мнению Охлобыстина, Ефремова следует освободить из колонии.«Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал... К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже... Но для такого больного человека такой режим — это ужас», — приводит издание слова Охлобыстина.Актер добавил, что молится, чтобы Ефремов получил условно-досрочное освобождение.«А как сейчас у него изменились взгляды! Это небо и земля. Все, что было нанесено звонкими девяностыми и кислыми нулевыми, вся эта мажористость и вседозволенность, все это улетело, осталось только человеческое...» — сказал Охлобыстин.Актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии по делу о ДТП, в котором погиб человек.