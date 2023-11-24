В Эрмитаже представят масштабный проект, посвященный Николаю Рериху

Проект откроется в год 150-летия со дня рождения философа, художника, общественного деятеля Николая Рериха. О проекте рассказал директор Музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко.«Рабочее название выставки — "Твердыня пламенная", экспонаты для нее предоставят многие музеи из России, Монголии, Индии, Азербайджана и других стран. Выставка будет работать с 8 октября 2024 года по 19 января 2025 года», — приводит агентство слова Бондаренко.По словам руководителя музея, основной акцент выставки будет сделан на духовную культуру, которую Рерих отражал в своих трудах.Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что выставка объединит очень разные учреждения.«Мы собираемся дать, насколько это возможно, полную музейную картину его наследия», — сказал Пиотровский.