В Эрмитаже представят масштабный проект, посвященный Николаю Рериху

24.11.2023
В залах Главного штаба Государственного Эрмитажа в 2014 году откроется масштабный межмузейный выставочный проект «Твердыня пламенная», передает ТАСС.
Проект откроется в год 150-летия со дня рождения философа, художника, общественного деятеля Николая Рериха. О проекте рассказал директор Музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко.
«Рабочее название выставки — "Твердыня пламенная", экспонаты для нее предоставят многие музеи из России, Монголии, Индии, Азербайджана и других стран. Выставка будет работать с 8 октября 2024 года по 19 января 2025 года», — приводит агентство слова Бондаренко.
По словам руководителя музея, основной акцент выставки будет сделан на духовную культуру, которую Рерих отражал в своих трудах.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что выставка объединит очень разные учреждения.
«Мы собираемся дать, насколько это возможно, полную музейную картину его наследия», — сказал Пиотровский.
Фото: Pixabay.com