Объявлен состав жюри кинофестиваля «Зимний»

Стал известен состав жюри российского фестиваля авторского кино «Зимний».



В его состав вошли заслуженная артистка РФ, режиссер и продюсер Дарья Мороз, сценарист и режиссер Даниил Воробьев, передает пресс-служба фестиваля.



«Оценивать конкурсные фильмы будут кинорежиссер, продюсер и сценарист Дмитрий Давыдов, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, режиссер, шоураннер и продюсер Дарья Мороз, художник кино Сергей Февралев, а также актер, сценарист и режиссер Даниил Воробьев. Возглавит жюри кинопродюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова (Квашилава)», — говорится в сообщении организаторов.



На фестивале лучшие проекты будут определены по номинациям: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение», «Главный приз».



Кинофестиваль «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Показы в рамках фестиваля будут проходить в кинотеатрах «Художественный» и сети «Москино».









Фото: пресс-служба кинотеатра "Художественный"