Фонд кино определил фильмы, которые получат поддержку на возвратной основе

Фонд кино определил фильмы, которые получат поддержку проката на возвратной основе.



В список вошли картины о космическом полете от создателей «Смешариков», о собаке-космонавте Белке, о Соловье-Разбойнике и Илье Муромце и другие.



«По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено семь национальных фильмов для детской и семейной аудитории и три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов», — говорится в сообщении Фонда кино.



В число картин, которые получат поддержку, также вошел фильм «Карузо» о мальчике и его собаке в блокадном Ленинграде, картины «Конец славы», «Холоп 2».









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