Фонд кино определил фильмы, которые получат поддержку на возвратной основе

24.11.2023

Фонд кино определил фильмы, которые получат поддержку на возвратной основе
Фонд кино определил фильмы, которые получат поддержку проката на возвратной основе.

В список вошли картины о космическом полете от создателей «Смешариков», о собаке-космонавте Белке, о Соловье-Разбойнике и Илье Муромце и другие.

«По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено семь национальных фильмов для детской и семейной аудитории и три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов», — говорится в сообщении Фонда кино.

В число картин, которые получат поддержку, также вошел фильм «Карузо» о мальчике и его собаке в блокадном Ленинграде, картины «Конец славы», «Холоп 2».


Фото: Pixabay.com