Владимир Путин направил приветствие участникам закрытия акции «Вахта памяти – 2023»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти – 2023».



Телеграмма размещена на сайте Кремля.



Акция в этом году приурочена к двум значимым датам — 35-летию проведения первого Всесоюзного сбора поисковых отрядов и 10-летию создания «Поискового движения России».



Глава государства отметил, что поисковое движение сегодня объединяет своей высокой миссией большую, сплоченную команду неравнодушных, деятельных, искренне любящих Родину людей.



«Вы занимаетесь исключительно важным, благородным делом — участвуете в поисковых экспедициях во всех регионах страны, которые затронула Вторая мировая война: в Аджимушкайских каменоломнях Керчи и на курильском острове Шумшу, на Смоленской земле, островах Гогланд и Соммерс в Финском заливе. Активисты движения ухаживают за воинскими захоронениями и мемориалами, трудятся в архивах, составляют Книги Памяти, помогая родственникам узнать о судьбе своих близких, реализуют просветительские, патриотические проекты», — указано в телеграмме.



Владимир Путин подчеркнул, что работа поисковиков вносит огромный вклад в изучение героических страниц отечественной истории, воспитание молодежи.





Президент пожелал участникам акции успехов и всего самого доброго.









Фото: пресс-служба Кремля