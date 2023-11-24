Усадьбу Толстого в Брянской области закончат реставрировать в 2024 году

В Брянской области в 2024 году планируют закончить работы по реставрации усадьбы писателя Алексея Толстого в селе Красный Рог.



О планах сообщил исполняющий обязанности директора департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков.



По словам Сатюкова, размещена закупка по реконструкции усадьбы. Работы будут проводиться в 2023–2024 годах, отметил руководитель, а затраты составят 156 млн рублей.



Реставрация объекта будет проходить в два этапа.



В Брянском краеведческом музее рассказали, что с юных лет Толстой часто бывал в Красном Роге и поселился там окончательно после ухода с государственной службы. В усадьбе Толстой написал исторические баллады, лирические стихотворения, драмы.









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