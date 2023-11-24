Доля российского кино в общем объеме сборов выросла до 70%

24.11.2023
Доля отечественного кино в объеме кассовых сборов кинопроката в России увеличилась до 70%.
В 2019 году этот показатель составлял 25%, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, передает
ТАСС.
Выступая на «Российской креативной неделе — Сибирь», Сергей Новиков заявил, что по объему кассовых сборов мы почти приблизились к рекордному 2019 году по всей денежной массе.
«Сейчас доля российского кино не 25%, а приближается к 70%. Наша задача — отстоять место под солнцем на национальном рынке для нашего кино и анимации», — сказал Новиков.
По словам специалиста, в 2019 году был поставлен рекорд для сборов отечественного кинематографа, тогда он приблизился к 13 млрд рублей.
Фото: Pixabay.com