Швыдкой назвал политически ничтожным решение о передаче Киеву скифского золота

24.11.2023

Швыдкой назвал политически ничтожным решение о передаче Киеву скифского золота
Решение о передаче коллекции скифского золота Киеву принято под серьезным политическим нажимом.

Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Спецпред назвал политически ничтожным решение о передаче скифского золота. Швыдкой не исключил, что будет обращение в международный суд.

В среду министерство культуры и информационной политики Украины заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, которая находилась на выставке в Амстердаме. В Университете Амстердама, который курирует работу музея, заявили, что пока не могут подтвердить договоренности с Украиной.


Фото: скриншот видео/YouTube