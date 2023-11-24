Швыдкой назвал политически ничтожным решение о передаче Киеву скифского золота

24.11.2023
Решение о передаче коллекции скифского золота Киеву принято под серьезным политическим нажимом.
Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Спецпред назвал политически ничтожным решение о передаче скифского золота. Швыдкой не исключил, что будет обращение в международный суд.
В среду министерство культуры и информационной политики Украины заявило о достижении договоренностей
с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, которая находилась на выставке в Амстердаме. В Университете Амстердама, который курирует работу музея, заявили, что пока не могут подтвердить договоренности с Украиной.
Фото: скриншот видео/YouTube