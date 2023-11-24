Около 300 работ художников Серебряного века представлены на выставке в Третьяковке

В Третьяковской галерее открылась выставка «Герои и современники Серебряного века».



В музее рассказали, что организаторы ставили задачей продемонстрировать стилистическую неоднородность изобразительного искусства периода Серебряного века.



«Бурная художественная жизнь породила множество направлений, во взаимодействии которых складывается яркий и причудливый образ эпохи. Проект рассказывает не только о главных персонажах художественной жизни обеих столиц, ставших воплощением понятия "Серебряный век", но и о незаслуженно забытых или не получивших должной известности художниках», — рассказали в музее.



В экспозиции представлены графические работы Александра Бенуа, Казимира Малевича, Валентина Серова, Марка Шагала, Михаила Врубеля, Василия Кандинского, Льва Бакста, Михаила Ларионова и других мэтров эпохи.









Фото: Третьяковская галерея