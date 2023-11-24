На территории кинокластера МЕТМАШ разместят 43 строения

На территории креативного пространства МЕТМАШ в Москве разместят 43 строения.



Площадь пространства составит более 210 тысяч квадратных метров, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Инфраструктура кластера уже доступна для кинопроизводителей.



«По завершении строительства площадь креативного пространства МЕТМАШ составит более 210 тыс. кв. м и будет включать современные съемочные павильоны, студии, офисы, мультимедиацентр и другие объекты, многие из которых функционируют уже в текущий момент. Скоро на территории откроется крупнейший дом костюма и реквизита. Кроме того, на площадке разместят самый большой в столице хромакей — студию для совмещения изображений. Всего на территории будет 43 строения, которые будут использоваться для производства контента», — приводит ТАСС слова Фурсина.



Руководитель добавил, что кластер уже стал местом сбора лучших производителей видео- и киноконтента. В комплексе разрабатываются собственные инновационные технологии, происходит интеграция мировых наработок в отрасль.









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