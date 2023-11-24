Три ведущие актрисы Камерного театра в Воронеже прекратили сотрудничество после увольнения худрука

В Воронеже три ведущие актрисы Камерного театра ушли из труппы после увольнения художественного руководителя учреждения Михаила Бычкова.



«21 ноября по решению Министерства культуры Воронежской области уволен основатель и художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков, в связи с этим театр решили покинуть три ведущие актрисы. Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина покидают Воронежский Камерный театр», — говорится в сообщении театра в соцсетях.



Из репертуара театра исчезнут постановки с Бабенковой «Гроза», «Дядя Ваня», «Камень», «Камера обскура». Актриса, игравшая в театре несколько спектаклей в месяц, сообщила о прекращении сотрудничества.



Кузина и Шевченко написали заявления на увольнение. Яна Кузина задействована в постановках театра «Ребенок», «Антигона», «Медведь», «Вишневый сад», «Игроки», «Мещане». Заслуженная артистка России Наталья Шевченко играла центральные роли в постановках «Вишневый сад», «Мещане», а также в спектаклях «Привидения», «Бальзаминов», «Кабала святош».



Об увольнении Бычкова стало известно 21 ноября. Спустя два дня труппа обратилась в администрацию президента, министерство культуры и к воронежскому губернатору с просьбой восстановить Бычкова, возглавлявшего театр в течение 30 лет, в должности.









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