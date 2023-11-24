Более 30 объектов культурного наследия отреставрированы на ВДНХ в Москве.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.



В число отреставрированных объектов вошли павильоны № 1 «Центральный», № 5 «Физика», № 11 «Металлургия», № 30 «Микробиологическая промышленность», № 31 «Геология», № 34 «Космос», № 51 «Мясная промышленность», № 59 «Зерно», № 66 «Советская культура».



Мэр Москвы добавил, что специалисты также привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос».



Сергей Собянин напомнил, что возрождение крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире стартовало в 2014 году. Мэр Москвы добавил, что за наиболее понравившиеся отреставрированные объекты культурного наследия на ВДНХ можно проголосовать на платформе «Активный гражданин».









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