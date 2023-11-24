МАМТ представит мировую премьеру балета «Снежная королева»

Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представит мировую премьеру балета «Снежная королева».



Спектакль поставил художественный руководитель балетной труппы Максим Севагин. Показы пройдут 24-26 ноября на Основной сцене, передает пресс-служба театра.



В театре отметили, что источником вдохновения для повествовательной линии спектакля послужила одноименная сказка Ганса Христиана Андерсена, а в качестве музыкальной основы были выбраны части симфоний Чайковского.



Хореограф рассказал, что спектакль станет сказочным, атмосферным, танцевальным воплощением знаменитой истории. Максим Севагин признался, что поставить этот спектакль было для него детской мечтой.



Дирижером-постановщиком балета стал Федор Безносиков. Художником-постановщиком выступила Екатерина Мочёнова, разработкой костюмов занималась Юлдус Бахтиозина.



Главные партии в спектакле исполняют Ксения Рыжкова, Анастасия Лименько, Иннокентий Юлдашев, Наталья Сомова, Эрика Микиртичева, Елена Соломянко, Герман Борсай, Евгений Жуков и другие артисты.









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