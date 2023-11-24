Арт-рынок в Москве за минувший год показал значительный рост

24.11.2023
Арт-рынок в Москве за последний год продемонстрировал значительный рост.
Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, передает
ТАСС.
По словам руководителя, выручка участников арт-рынка увеличилась на 19%, в этой сфере появилось 100 новых предпринимателей.
«За год систематической поддержки со стороны правительства Москвы арт-рынок показал значительный рост: в арт-индустрии столицы появилось 100 новых предпринимателей. Кроме того, ее выручка выросла на 19%. Во многом этому содействует городское Агентство креативных индустрий (АКИ): оно поддерживает все крупнейшие ярмарки и маркеты современного искусства, проходящие в столице», — сказал Фурсин.
Руководитель добавил, что развитие и поддержка арт-индустрии на профессиональных мероприятиях дает толчок для ее развития в Москве.
Фото: скриншот видео/YouTube