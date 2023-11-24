В рамках выставки-форума «Россия» в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса СМИ «Культура слова».



«Эта премия — возможность сказать "спасибо" журналистам, которые во всех регионах нашей страны пишут и снимают о самых разных событиях, происходящих в рамках национального проекта "Культура" во всех регионах», — сказала министр культуры России Ольга Любимова.



Глава Минкультуры направила отдельные слова благодарности жюри. По словам Ольги Любимовой, на конкурс было подано более 750 заявок.



Премия за «Лучшее интервью» присуждена Максиму Косову из Красноярска. Награда в номинации «Лучший видеосюжет» досталась Кристине Штерн (Воронеж).



Победителем в категории «Лучший радиовыпуск» стала Ирина Колесникова из Саранска.



Премия за «Лучшую публикацию в онлайн-издании» вручили Веронике Головчиц из Красноярска. Наталья Шадрина из Екатеринбурга получила премию в номинации «Лучшая печатная публикация».



Наталья Арчакова из Санкт-Петербурга награждена за «Лучший PR-проект в государственной сфере».



Награда за «Лучшую публикацию в социальных медиа» досталась Елизавете Пахоруковой и Дмитрию Мамаеву из Красноярска.



Анатолий Деникин из Астрахани стал обладателем премии в номинации «Лучший фотоснимок», а Екатерина Ракчеева из Чебоксар награждена специальной премией.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova