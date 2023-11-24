Власти Москвы запланировали ряд международных культурных проектов

24.11.2023
Московские власти планируют запустить несколько международных проектов в сфере культуры с участием зарубежных творческих коллективов, в том числе из стран БРИКС.
Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, передает
ТАСС.
«В ближайшее время в Москве пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приедут дизайнеры, представители индустрии из нескольких десятков стран. Неделю Москва будет охвачена тематикой дизайна, создания одежды, материалов, производственных площадок, обсуждениями других актуальных тем. И это продолжение нашей политики по развитию креативных индустрий в городе, той созданной синергии между производством и творчеством, бизнесом и культурой», — цитирует агентство слова Фурсина.
Руководитель отметил, что планируемые мероприятия являются важными для властей города, так как позволяют использовать творческий потенциал столичных предпринимателей, учреждений культуры для создания международной повестки.
Форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября по 2 декабря и станет площадкой для взаимодействия ведущих профессионалов индустрии моды, специалистов легкой промышленности, дизайнеров. Участие в форуме примут представители около 30 стран.
Фото: скриншот видео/YouTube