В Русском доме в Риме прошел концерт дружбы России и Италии

Концерт классической музыки состоялся в Русском доме в Риме в рамках «Концертов дружбы». Мероприятие прошло в знак памяти и благодарности России за помощь Аквиле, пострадавшей от разрушительного землетрясения в 2009 году.





Концерт организовали при участии культурной ассоциации «Аквила – это мы». На сцене выступили два молодых пианиста из этого итальянского города – Алессандры Ди Дженнаро и Микеле Д’Ашенцо. Музыканты посвятили свой выход 150-летию Сергея Рахманинова и включили в него произведения великого русского композитора.





«Концерты дружбы родились как акт благодарности, сегодня концерт пройдет в пятый раз. Если бы не пандемия, он проходил бы уже в седьмой раз», — поделился с ТАСС вице-президент ассоциации Альфредо Раньери Монтуори.





По его словам, культура является мостом между народами, который должен быть всегда открыт. Монтуори добавил, что ассоциация выступила против «остракизма в отношении русской культуры». Если бы ее не было, в международном культурном пространстве была бы «огромная черная дыра», заключил вице-президент.









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