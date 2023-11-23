Вышли первые кадры мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Кинокомпания «Вольга» выпустила первый ролик к мультфильму «Три богатыря и Пуп Земли». Продолжение знаменитой франшизы появится на больших экранах страны в конце декабря.





Очередная часть сказки о трех богатырях расскажет о новых приключениях знаменитых киногероев. Мультфильм станет 12-м проектом в серии за 19 лет существования франшизы. Также создатели проекта планируют мультсериал. Первый сезон будет состоять из шести эпизодов по 20 минут.





Зрителям известно, что было давным-давно. Трем богатырям в новой части предстоит ответить на вопрос, что было еще «давным-давнее». Горыныч обнаруживает динозавра, а Алеша Попович, Князь и конь Юлий буквально провалятся сквозь землю. Теперь героям нужно понять, как вернуться назад в будущее, а также узнать, кто или что такое Пуп Земли.





Трейлер представила кинокомпания «Вольга». Очередной проект студии «Мельница» выйдет в прокат 28 декабря.









Фото: YouTube