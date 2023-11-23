Студенты музыкальных колледжей России поборются за звание лучшего дирижера в Дагестане

Студенты музыкальных колледжей и училищ России поборются за звание лучшего хорового дирижера на первом Всероссийском конкурсе имени заслуженного деятеля искусств РФ Рамазана Гаджиева. Событие стартовало в Дагестане.





Программа конкурса охватит четыре дня. Открытие состоялось в четверг, 23 ноября. Конкурс призван выявить ярких и талантливых хоровиков, способствовать их профессиональному росту, уточнили в пресс-службе минкультуры региона.





«Участниками стали студенты средних специальных учебных заведений России. В состав жюри вошли профессора ведущих творческих вузов страны», — приводит ТАСС сообщение ведомства.





В пресс-службе минкультуры Дагестана добавили, что конкурс связан с именем выдающегося музыканта, дирижера, педагога, который внес значимый вклад в развитие хорового и оперного искусства региона, а также в подготовку музыкальных кадров среднего и высшего звена.









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