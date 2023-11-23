Работы европейских мастеров XVI–XVII веков представили на выставке в Нижнем Новгороде

Произведения европейских мастеров XVI — начала XVII века и работы современных российских художников, которые черпали вдохновение в маньеристическом искусстве, представили на выставке «Названо Вазари. Маньеризм». Проект открылся в Волго-Вятском филиале музея имени Пушкина (Арсенал) в Нижнем Новгороде.





Выставка отсылает к имени Джорджо Вазари. Итальянский живописец, архитектор, теоретик впервые предложил концепцию деления истории европейского искусства на три больших периода.





«Средневековье, Возрождение и маньеризм», — уточнили в музее.





Проект следует за двумя предыдущими частями — «Названо Вазари. Готика» и «Названо Вазари. Возрождение», уточняет ТАСС





На выставке представлены разные произведения из собрания ГМИИ имени Пушкина, такие как живопись, скульптура, графика и декоративное искусство. В залах находятся гравюры Агостино Венециано, Антонио Темпесты, графические работы, созданные по композициям Якопо Понтормо, Россо Фьорентино, Агостино Карраччи, Джорджо Вазари и Джулио Романо. Посетители также увидят картины мастерской Франческо Бассано и школы Пармджанино, произведения скульптуры, отлитые по моделям Якопо Сансовино и Джамболоньи.





Среди российских художников — Оля Австрейх, Константин Батынков, Евгения Войнар, Кирилл Гаршин. Авторы черпали вдохновение в маньеристическом искусстве.









Фото: Pixabay.com