Владимир Кехман поставит свою первую оперу на сцене Михайловского театра

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман дебютирует в роли режиссера. Он поставит оперу о балерине, которая эмигрировала из России.





Постановка будет называться «Дама с камелиями», гласит афиша на сайте Михайловского театра. Премьера запланирована на 8 февраля 2024 года. Владимир Кехман представит собственную трактовку знаменитого произведения. Действие спектакля развернется в первой половине XX века.





««Дама с камелиями» в Михайловском театре — история жизни русской балерины, которая вынуждена выбирать между сценой, чувствами и деньгами. Маргарита с детства живет лишь балетом, но страшные события 1917 года вынуждают ее покинуть Петербург и начать карьеру заново в эмиграции», — говорится в описании спектакля.





По сюжету героиня обнаруживает, что в Европе совсем не та сцена и публика, роскошная вилла на Капри больше напоминает золотую клетку, годы уходят, а вместе с ними – силы и талант.





Художник-постановщик и художник по костюмам – Вячеслав Окунев. Хореографом выступает Александр Омар.









Фото: YouTube