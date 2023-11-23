Первый российский театр при библиотеке откроется в Петербурге

Открытие Нового камерного театра состоится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге 24 ноября. Об этом рассказала пресс-служба РНБ.





Концепция первого в стране авторского театра при библиотеке будет посвящением Петербургу, его авторам, пьесам и рассказам о городе. В пресс-службе уточнили, что для каждого спектакля собирается отдельная команда. В постановках участвуют актеры петербургских театров. Среди них будут и знаменитости, такие как Евгений Сидихин, Вячеслав Коробицын, Анна Дразнина, Игорь Гоппиков, Мария Лысюк.





С театром сотрудничает художник-постановщик Вячеслав Окунев. В его активе насчитывается более 350 оперных и балетных спектаклей в ведущих театрах России и ближнего зарубежья.





24 ноября зрители увидят премьеру «Ленинградского романа». Постановка приурочена к 80-летию со дня полного снятия блокады.









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