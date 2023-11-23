Кинохроника жизни Шаляпина впервые была представлена на концерте в Пскове

Концерт к 150-летию со дня рождения знаменитого русского певца Федора Шаляпина прошел на сцене филармонии в Псковской области. О событии рассказали в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.





Зрители концерта впервые увидели кинохронику из Госфильмофонда, которая рассказывает о творчестве и эпизодах личной жизни Шаляпина. Стоит отметить, что ее специально создали к мероприятию в честь 150-летия со дня рождения культового исполнителя.





«Прошел концерт-монография «Шаляпин и Я», на котором выступили солисты Мариинского театра Дмитрий Колеушко, Юрий Власов и Денис Беганский. Значимость мероприятия состоит в том, что организаторы подготовили и представили зрителям уникальную видеохронику с кадрами о Шаляпине», — уточнили в пресс-службе дирекции, слова которой приводит ТАСС





В частности, хроника погрузила зрителей в те времена, когда певец находился в Милане, выступал на концертах и отдыхал на даче с композитором Сергеем Рахманиновым. Все редкие материалы обнаружились в архивах Госфильмофонда.





На концерте также выступил музыкант-балалаечник Константин Абабков. Исполнитель поставил общероссийский рекорд на выставке-форуме «Россия» по длительности игры на своем инструменте. Музыкант играл на балалайке различные композиции более часа.









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