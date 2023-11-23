Световое шоу о Петре I пройдет в Петербурге на Дворцовой площади

Государственный Эрмитаж устроит на Дворцовой площади световое мультимедийное шоу о Петре Великом и Санкт-Петербурге. Об этом рассказал на пресс-конференции гендиректор музея Михаил Пиотровский.





Под светомузыкальное представление будут задействованы фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. По словам Пиотровского, будет 3D-мэппинг – замечательная история, посвященная Петру I и Петербургу.





«С замечательным подбором стихов, и картинки, как всегда, замечательные», — поделился гендиректор Эрмитажа.





Пиотровский уточнил, что шоу будет общедоступным как подарок горожанам и гостям Северной столицы ко Дню рождения музея, который отмечается 7 декабря. Программа Дней Эрмитажа начнется 2 декабря и продлится до 12-го. Петербуржцев и гостей города ожидают выставки, концерты, лекции и другие мероприятия.









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