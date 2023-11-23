В селах Якутии откроется более 120 кинозалов в 2024 году

Более 120 кинозалов намерены открыть в селах Якутии в следующем году. Об этом на форуме «Цифровой алмаз» рассказал гендиректор компании «Экстра синема» Петр Чиряев.





На территории республики появятся 123 кинозала при поддержке Национальной технологической инициативы.





«Охватим большинство населенных пунктов. Многие жители нашей республики получат возможность смотреть кино на большом экране с помощью нашей технологии», — поделился Чиряев.





Интервью гендиректора «Экстра синема» опубликовано в Telegram-канале форума. По словам Чиряева, в пилотном режиме создано 27 залов в малых населенных пунктах Якутии. Жители сел впервые смогут сходить в кино в постсоветское время.









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