Онлайн-сборник сказок народов Свердловской области создали на Урале

Онлайн-сборник малоизвестных сказок народов Свердловской области появился на Урале при поддержке президентского гранта. Об этом журналистам рассказал главный специалист по связям с общественностью Инновационного культурного центра региона Дмитрий Коньков.





В ближайшее время по сборнику создадут серию аудиокниг для детей с нарушением зрения, передает ТАСС . По словам Конькова, необходимо было найти действительно неизвестные сказки народов, которые живут в Свердловской области. Таких насчитывается более 160. Сейчас участники проекта заканчивают работу над созданием 14 аудиокниг проекта «Неизвестные сказки Урала». Они скоро появятся в открытом доступе на онлайн-платформах.





«А познакомиться с печатным вариантом уникальных произведений фольклора народов, живущих на уральской земле, можно уже сейчас, тексты размещены на сайте Инновационного культурного центра», — сообщил Коньков.





Над проектом вместе с центром работали сотрудники четырех ведущих библиотек региона. Специалисты помогли найти малоизвестные произведения уральского фольклора и адаптировать их для детской аудитории. Озвучивал сказки артист Свердловского академического театра драмы, теле- и радиоведущий Александр Борисов. В сборник вошли около 30 произведений.









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