Премьера оперы «Дон Карлос» с успехом прошла в Монте-Карло

Премьера «Дона Карлоса» состоялась в Опере Монте-Карло 22 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.





Одна из самых знаковых опер Джузеппе Верди представлена зрителям в Монако как уникальное сочетание исторических костюмов, полотен Ф.Х. Гойи и цифровых технологий. Исполнили ее Ильдар Абдразаков (Филипп II), Сергей Скороходов (Дон Карлос), Артур Ручински (Родриго), Алексей Тихомиров (Инквизитор), Джойс Эль-Хурри (Елизавета Валуа), Вардуи Абраамян (Княгиня Эболи).





Директор оперного театра Чечилия Бартоли отметила, что выбор оперы был определен темами дружбы, любви и власти. Для передачи всей полноты чувств, которые подразумевал Верди, Бартоли подошла к выбору исполнителей с особым вниманием, говорится в сообщении пресс-службы. Опера пройдет в Монте-Карло также 24 и 26 ноября.









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