Юбилейная Международная ярмарка интеллектуальной литературы начнется 30 ноября

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ в 2024 году отмечает 25-летний юбилей. Она пройдет с 30 ноября по 3 декабря, сообщили в оргкомитете.





Ярмарка откроется в московском Гостином Дворе. Проект проводится при поддержке Минцифры России. Участники ярмарки – 340 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры. На стендах экспонентов гостей будут ждать лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы разных жанров.





Мероприятия ярмарки продлятся четыре дня в режиме «нон-стоп», отметили в оргкомитете. Они будут проходит на десяти дискуссионных площадках, а также на стендах ряда издательств. Гостей также ожидает презентация книги художника и скульптора Михаила Шемякина «Моя жизнь: до изгнания». Специальный гость мероприятия – писатель Евгений Водолазкин.





Всего в программе запланировано более 300 мероприятий. Участниками станут известные поэты, прозаики, драматурги, публицисты, иллюстраторы и многие другие.









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