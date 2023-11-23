Выставка подделок и подлинников севрского фарфора откроется в Эрмитаже

Государственный Эрмитаж собрал образцы подлинного севрского фарфора и подделки под знаменитую посуду, которые появлялись в разное время по всему миру. Об этом рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции.





Стоит отметить, что выставка откроется в начале декабря. Событие состоится в рамках традиционной программы к Дню рождения музея.





«Будет выставка про Севр — подлинный и поддельный. О том, как на самом деле живут памятники прикладного искусства — подделки, имитации, ломаные вещи, реставрированные — целый круг», — поделился Пиотровский.





По его словам, это все очень важно, если речь идет о музее.





Старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Ян Виленский уточнил, что выставка строится на противопоставлении «хороших» и «плохих» вещей. Он подчеркнул, что иногда в музеях есть вещи, которые не являются севрскими, но выдаются за XVIII век.









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