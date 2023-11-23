В Ингушетии нашли ранее не внесенные в реестр объекты культурного наследия

Несколько объектов культурного наследия, ранее не попавших в реестр памятников, были обнаружены в горах Ингушетии. Об этом говорится в сообщении правительства республики в Telegram-канале.





Власти Ингушетии уточнили, что в Тумгойском горном ущелье нашли несколько объектов культурного наследия. В комплексе Тумги находятся десятки сооружений из позднего средневековья.





«Включая храм Тумги-эрды, склеповые могильники и жилые башни», — говорится в публикации.





Правительство республики отметило, что проводимые масштабные реставрационные работы на территории многих башенных комплексов помогают приоткрыть завесу тайн, которые окутывали эти земли в течение столетий. Финансирует процесс благотворительный фонд Микаила Гуцериева «Сафмар».





Ранее в ходе исследования архитектурного комплекса «Тумги» были найдены три ранее не учтенные подземные коллективные усыпальницы. Один из склепов по форме схож на редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой. Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.









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